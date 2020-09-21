В Киеве ушла из дома и не вернулась Даша Черная, 2010 года рождения

Об этом информирует Politeka со ссылкой на информацию, размещенную в Facebook сообществом Киев оперативный.

По данным полиции, Черная Дарья Борисовна ушла из дома в субботу, 19 сентября и до сих пор не вернулась.

На вид девочке 9-10 лет, ее рост – 147 сантиметров, Даша худощавого телосложения, у нее стриженные до плеч темно-русые волосы и голубые глаза.

На момент исчезновения на девочке были темно-синие джинсы, синяя спортивная кофта, черные с красными полосками кроссовки, на голове – красная кепка.

С собой у нее был фиолетовый рюкзак.

Всех, кто имеет какую-либо информациею о местонахождении ребенка, просят экстренно звонить на горячую линию полиции по телефону 102.

Politeka писала, что в Одессе ведутся поиски 11-летней девочки, которая вышла на прогулку и не вернулась. Об исчезновении ребенка сообщили в пресс-службе регионального ГУНП.

Известно, что пропавшую зовут Зыбина Вероника Сергеевна, 2009 года рождения. Девочка еще вчера, 20 сентября, ушла погулять и с тех пор о ней нет никаких известий.

Приметы Вероники: рост 152 см, худощавого телосложения, волосы русые, прическа каре, глаза голубые. Из особых примет – коричневое родимое пятно на правой ноге. Была одета в камуфляжную кофту с надписью розового цвета, голубые джинсы с желтыми смайлами и серые кроссовки.

Бдительные одесситы забили тревогу, когда увидели маленькую девочку, которая гуляла возле ж/д вокзала сама по себе. 4-летняя девочка была замечена без сопровождения взрослых на Привокзальной площади. Там ребенок самостоятельно гулял.

Прохожая обратила на это внимание, подошла к девочке и отвела ее к дежурному по вокзалу, вызвав при этом полицию. Спустя полчаса патрульные разыскали ее мать, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Одесской области без вести пропали два пенсионера и девочка: как они выглядят, фото.

Ранее Politeka сообщала, что на Харьковщине бесследно исчез мальчик, родители молят о помощи: фото и приметы.

Также Politeka писала, что в Днепропетровской области разыскивают 59-летнюю женщину: особые приметы и фото.