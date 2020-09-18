Киевляне хотят усилить борьбу с курением в общественных местах, в том числе, на балконах квартир
Такая петиция появилась на сайте Киевсовета.
Как отмечает автор документа Даниил Троян, из-за курения на балконах и в подъездах многоквартирных домов табачный дым попадает в соседние квартиры, нанося вред здоровью людей, которые не курят, в том числе детей и беременных женщин.
Автор петиции предлагает ввести штрафы за курение на балконах многоквартирных домов, в квартирах и под окнами, а также увеличить штрафы за выброшенные в неположенном месте окурки.
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Киевляне в сети поддержали такую инициативу.
"Поддерживаю с этой вонью нужно бороться", "Было бы здорово", "Уже устала бороться с этими курягами...с верху пепел летит на балкон", "Актуально! Надоело каждый вечер дышать дымом из соседнего окна!", пишут в комментариях киевляне.
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