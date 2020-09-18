Игорь Петренко в своем Facebook прокомментировал предвыборные расклады и оценил, как повлияет на рейтинг Европейской Солидарности выдвижение жены пятого президента.

"Марина Порошенко возглавит список партии своего мужа. Безусловно это станет стимулом для сторонников этой партии все же прийти на выборы и проголосовать. Однако, несмотря на высокий антирейтинг Петра Алексеевича и наличие большого количества людей, которые голосовали в 2019 году именно против него, и в меньшей степени за Зеленского, и которые вряд ли кардинально изменили свое мнение сейчас, это могут использовать другие политические силы для ангажирования дополнительных голосов избирателей. Это классическая игра на антирейтинге", - уверен он

Также эксперт объяснил, благодаря чему увеличивает электоральную базу Андрей Пальчевский и его политическая сила.

«Неофит в политической тусовке Андрей Пальчевский здесь получить прирост может. Он явно не отличается чиновничьими манерами, имеет очень хорошую узнаваемость, легко и открыто общается с электоратом. Он как раз и играет на поле тех, кто не готов как поддерживать «старых» политиков, так и разочаровались в «новых», которые оказались не готовы к серьезной деятельности. Антипорошенковская риторика электората Пальчевского будет как бальзам на душу. Кроме того, он ведет антиолигархическую риторику, которая довольно популярна в нашей стране, и здесь ему есть где разгуляться», - подытожил Игорь Петренко.

Напомним, недавно Андрея Пальчевского выдвинули в мэры.