Киевляне массово болеют пневмонией

В Киеве было госпитализировано более сотни жителей города.

Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи Киева.

14 сентября в Центр экстренной помощи с подозрением на COVID-19 за вчера зарегистрировано 136. В 119 случаев диагностирована пневмония.

В Центре напоминают, что по темпам распространения китайского вируса, Киев отнесен к "оранжевой" зоне.

Ранее мы писали, что в Борисполе шесть классов переведены на дистанционное обучение.

Об этом сообщила начальница управления образования и науки Татьяна Павленко.

"В понедельник 14 сентября еще два класса отправили на самоизоляцию из-за подтвержденного случая заболевания коронавирусом – это 1-й класс в Бориспольском академическом лицее и 3-й класс в НВК "Лицей "Дизайн-образование" имени Павла Чубинского".