Киевляне массово болеют пневмонией

В Киеве было госпитализировано более сотни жителей города.

Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи Киева.

14 сентября в Центр экстренной помощи с подозрением на COVID-19 за вчера зарегистрировано 136. В 119 случаев диагностирована пневмония.

В Центре напоминают, что по темпам распространения китайского вируса, Киев отнесен к "оранжевой" зоне. 

Популярные статьи сейчас

Над уставшим Киркоровым в шортах посмеялись, кадры из самолета: "А сумочка ваша или детей?"

15-летняя дочь Поляковой ошарашила взрослым видео в ванной и разозлила мать: «Иди спать!»

Бесстыжая Бузова в тесном топе сверкнула прелестями перед другом Харламова: «Какая же ты…»

Согнутая Пугачева во всем черном поразила постаревшим видом под руку с Галкиным: "Что же будет после?"
Показать еще

врачи больница

Ранее мы писали, что в Борисполе шесть классов переведены на дистанционное обучение.

Об этом сообщила начальница управления образования и науки Татьяна Павленко.

школа, зно, дети, школьники, скрин

"В понедельник 14 сентября еще два класса отправили на самоизоляцию из-за подтвержденного случая заболевания коронавирусом – это 1-й класс в Бориспольском академическом лицее и 3-й класс в НВК "Лицей "Дизайн-образование" имени Павла Чубинского".

 
 
 