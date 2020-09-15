Киевляне массово болеют пневмонией
В Киеве было госпитализировано более сотни жителей города.
Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи Киева.
14 сентября в Центр экстренной помощи с подозрением на COVID-19 за вчера зарегистрировано 136. В 119 случаев диагностирована пневмония.
В Центре напоминают, что по темпам распространения китайского вируса, Киев отнесен к "оранжевой" зоне.
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Ранее мы писали, что в Борисполе шесть классов переведены на дистанционное обучение.
Об этом сообщила начальница управления образования и науки Татьяна Павленко.
"В понедельник 14 сентября еще два класса отправили на самоизоляцию из-за подтвержденного случая заболевания коронавирусом – это 1-й класс в Бориспольском академическом лицее и 3-й класс в НВК "Лицей "Дизайн-образование" имени Павла Чубинского".