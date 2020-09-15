Общественный деятель и лидер партии «Перемога Пальчевского» Андрей Пальчевский оказался среди главных претендентов на пост мэра Киева
Об этом свидетельствует свежий рейтинг, который ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" составил по результатам нового социсследования, пишет Politeka.net. Опрос провели с 5 по 9 сентября и привлекли 1,5 тысячи киевлян.
По данным исследования, 23,6% избирателей готовы проголосовать за Виталия Кличко, который сейчас является мэром Киева. Большой популярность пользуется также Андрей Пальчевский, которого поддерживают 17,8% респондентов. При этом среди избирателей, кто уже определились с кандидатом, действующему главе столицы согласны отдать голоса 26,8%, а Андрею Пальчевскому – 20,2%.
Исследователи заметили, что с марта по июль 2020 года поддержка Виталия Кличко в Киеве сильно ослабла. За тот же период основатель "Перемоги Пальчевського" только укрепился на лидирующих позициях и завоевал доверие многих горожан.
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Согласно результатам опроса, в сентябре сформировался такой рейтинг кандидатов на пост главы Киева:
Виталий Кличко – 26,8%
Андрей Пальчевский – 20,2%
Николай Томенко – 9,1%
Александр Попов – 6,2%
Андрей Билецкий – 5,7%
Ирина Верещук – 5,4%
Игорь Смешко – 5,3%
Сергей Притула – 5,0%
Алексей Гончаренко – 4,8%.
Партия «Удар» мэра Виталия Кличко пользуется куда меньшей популярностью, чем ее лидер - политсилу готовы поддержать только 9,8% киевлян. Больше всего избирателей отдают предпочтение "Европейской солидарности" - 17,2%, на втором месте закрепилась "Перемога Пальчевського" - 15,7%, а замыкает тройку фаворитов "Слуга народа" с рейтингом 11,5%.
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