Общественный деятель и лидер партии «Перемога Пальчевского» Андрей Пальчевский оказался среди главных претендентов на пост мэра Киева

Об этом свидетельствует свежий рейтинг, который ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" составил по результатам нового социсследования, пишет Politeka.net. Опрос провели с 5 по 9 сентября и привлекли 1,5 тысячи киевлян.

По данным исследования, 23,6% избирателей готовы проголосовать за Виталия Кличко, который сейчас является мэром Киева. Большой популярность пользуется также Андрей Пальчевский, которого поддерживают 17,8% респондентов. При этом среди избирателей, кто уже определились с кандидатом, действующему главе столицы согласны отдать голоса 26,8%, а Андрею Пальчевскому – 20,2%.

Исследователи заметили, что с марта по июль 2020 года поддержка Виталия Кличко в Киеве сильно ослабла. За тот же период основатель "Перемоги Пальчевського" только укрепился на лидирующих позициях и завоевал доверие многих горожан.

Согласно результатам опроса, в сентябре сформировался такой рейтинг кандидатов на пост главы Киева:

Виталий Кличко – 26,8%

Андрей Пальчевский – 20,2%

Николай Томенко – 9,1%

Александр Попов – 6,2%

Андрей Билецкий – 5,7%

Ирина Верещук – 5,4%

Игорь Смешко – 5,3%

Сергей Притула – 5,0%

Алексей Гончаренко – 4,8%.

Партия «Удар» мэра Виталия Кличко пользуется куда меньшей популярностью, чем ее лидер - политсилу готовы поддержать только 9,8% киевлян. Больше всего избирателей отдают предпочтение "Европейской солидарности" - 17,2%, на втором месте закрепилась "Перемога Пальчевського" - 15,7%, а замыкает тройку фаворитов "Слуга народа" с рейтингом 11,5%.

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