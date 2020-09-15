Петренко Игорь в своей колонке на сайте издания "Корреспондент" рассказал за счет чего увеличивается круг сторонников Андрея Пальчевского

"Раскованный образ Андрея Пальчевского органично воспринимается избирателями. Он время от времени также прибегает к резким высказываниям, в том числе и в общении с журналистами, но в то же время демонстрирует эрудицию и высокий интеллект. Избиратели не ассоциируют его с действующей властью, что дает ему возможность подбирать протестный электорат. Одновременно его манера общения с людьми формирует у электората так называемый образ «другого нового». Это позволяет ему получать новых сторонников среди тех людей, которые разочаровались в молодых политиках, но не готовы голосовать за старые политические элиты. В этом контексте удачным был шаг Пальчевского с выходом к простым людям", - считает политолог.

Кроме того, эксперт дал оценку образу Ирины Верещук и объяснил, почему ей будет сложно получить высокий уровень поддержки киевлян.

"Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук стремится сблизиться с избирателем играя на поле троллинга («взбодрить мосты») и хайпу (полеты с зонтиком), но просматривая программы с ее участием, а не только глядя на борды и ролики, она больше воспринимается как учительница, которая даже соответствующим образом держит руки в замочке. То есть есть диссонанс между тем, какой ее пытаются представить киевлянам и тем, какой она есть на самом деле – спокойной и уравновешенной и не очень шутливой. Кроме того, ее заметный акцент, характерный для западных регионов, режет ухо многим киевлянам, которым ближе литературный украинский язык. Такой образ больше подходит для Олега Филимонова, который баллотируется от СН в Одессе", - резюмирует Петренко.

Напомним, согласно последним социологическим исследованиям во второй тур выборов мэра Киева выходят Андрей Пальчевский и Виталий Кличко.