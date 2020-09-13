Лидер партии «Перемога Пальчевского» приехал на улицу Милославскую, на ремонт дорожного покрытия который из городского бюджета выделили крупную сумму. Но по факту ремонтные роботы не были выполнены. Пальчевский записал ролик и обратился к жителям города.

«На ремонт дороги по улице Милославскую было выделено 165 млн. И я, так понимаю, они уже у кого-то осели. Мэр города, напоминаю – боксер Кличко. Вот (прим. ред. – показывает на билборд с политической рекламой) удар нам в голову очередной. Угрожает остаться надолго», - возмутился он.

Также Андрей Пальчевский рассказал, чем он отличается от действующей власти.

«Думайте сами, новые мэры – новые идеи и города. Старые мэры – старое воровство и старые идеи: выделить деньги из бюджета и раздать дружкам и повесить билборд», - подчеркнул политик.

Напомним, ранее Андрей Пальчевский взялся за проблему заброшенного завода «Радикал», которая отравляет ртутью жителей Лесной.

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Gepostet von Перемога Пальчевського am Samstag, 12. September 2020