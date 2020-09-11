В столице пока не планируют закрывать учебные заведения

Несмотря на попадание столицы в "оранжевую зону" карантинная ситуация остается контролируемой, сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Решение о закрытии учебных заведений и переход на дистанционное обучение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

"Относительно учебного процесса в столице. Пока ситуация контролируемая. Город подготовил школы к работе в новых условиях. Однако, поскольку вирус не отступает, к работе школ и садиков будет наше оперативное внимание", - резюмировал Кличко.

К слову, на период карантина в Киевской области ввели новый запрет.

На официальный сайт КОДА, запрещено проведение концертов, кроме тех, которые проводят учреждения культуры в собственных помещениях, и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности.

Областная комиссия на время действия карантина также запретила проведение дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов) и деятельность заведений общественного питания во время организации досуга – ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и тому подобное.

Впрочем, при условии соблюдения карантинных ограничений эти заведения могут продолжать работать.