В Киеве разыскивают 11-летнего мальчика

Об этом сообщили в Службе розыска детей, передают в сообществе «Киев оперативный» в социальной сети Facebook.

По информации правоохранителей, малолетнего Осипова Романа Анатольевича 2009 года рождения в последний раз видели 12 августа 2020 года. Мальчик покинул место своего проживания и до сих пор не вернулся. Связи с ребенком родственники не имеют, куда он мог пойти - не знают.

Приметы пропавшего мальчика: выглядит на 9-10 лет, 120 сантиметров роста, худощавого телосложения, светловолосый, прическа средней длины. Особая примета - на лице ямочки на правой щеке.

На момент исчезновения был одет в футболку белого цвета, белые шорты до колена с красными лампасами (полосами по бокам). Обут в кроссовки синего цвета.

Всех, кто владеет информацией о месте нахождения ребенка, просят сообщить в полицию.

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Всего в Киеве подтверждены 16 523 случая заражения Covid-19. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

Число жертв коронавируса в Киеве достигло 261 (+7 в сутки). С начала эпидемии в столице выздоровели 5 148 человек (+171 в сутки).

В Киевской области зафиксированы 6 648 случаев Covid-19 (94 новых случая за сутки). С начала эпидемии выздоровели 4 430 человек (+41 за сутки), умерли 128 человек (+4 за сутки).

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