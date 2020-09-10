Об этом пишет Петр Олещук на своей странице в Facebook, ссылаясь на последнее исследование группы Рейтинг.

"«Удар» укрепляет свои позиции на первом месте, хотя рейтинг партии Кличко заметно ниже, чем его личный. ЕС и СН сохраняют свои места (2 и 3 соответственно). Собственно, здесь больших сюрпризов нет. Обе партии кое-что добавили. Вот в "средней части турнирной таблицы" дела выглядят интереснее. В частности, партия Пальчевского, которая была создана лишь 1 июля этого года, обгоняет такие парламентские партии как «Батькивщина» и «Голос» (ну и «до кучи» - ОПЗЖ). Вряд ли это случайность, ведь подобные данные фиксируют и другие опросы", - уверен он.

Кроме того, политический эксперт прокомментировал электоральную динамику других претендентов на попадание в горсовет.

"Из интересного-перед выборами снова заметно поднимается "Сила и честь" Смешко, которая, согласно свежей социологии, проходит в Киевсовет. В то же время, «единство» Омельченко - на грани погрешности, что свидетельствует о том, что данный проект экс-главы КГГА, видимо, близится к своему «закрытию»", - считает Олещук.

Недавно, эксперт объяснил, благодаря чему партия Пальчевского наращивает поддержку.

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