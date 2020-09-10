Ще трохи емоцій з відкриття дитячого залу дзюдо за адресою вул. Василя Липківського, 36! За останні 3 роки нам вдалося почати активно розвивати в Солом’янському районі спортивну інфраструктуру, що і в подальшому залишатиметься одним із пріотрітетних напрямків моєї діяльності. Я впевнений, що створені нами зал боксу «Чемпіон», зал для занять тхеквондо та дитячий зал дзюдо - стануть взірцевими спортивними осередками не лише в місті Києві, а й Україні! Georgii Zantaraia Олег Кудеров @Олександр Пятишкін Андрей Синепупов Валентина Руденко