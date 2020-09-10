В столице появился новый зал по дзюдо
Депутат Андрей Андреев на своей странице в facebook поделился видео с открытия детского зала дзюдо по адресу ул. Василия Липковского, 36!
"Я уверен, что созданные нами зал бокса «Чемпион», зал для занятий тхэквондо и детский зал дзюдо - станут образцовыми спортивными центрами не только в городе Киеве, но и Украине!", - подытожил депутат.
Андрій Андрєєв відкрив дитячий щал дзюдо з Георгієм Зантарая
Ще трохи емоцій з відкриття дитячого залу дзюдо за адресою вул. Василя Липківського, 36!
За останні 3 роки нам вдалося почати активно розвивати в Солом’янському районі спортивну інфраструктуру, що і в подальшому залишатиметься одним із пріотрітетних напрямків моєї діяльності.
Я впевнений, що створені нами зал боксу «Чемпіон», зал для занять тхеквондо та дитячий зал дзюдо - стануть взірцевими спортивними осередками не лише в місті Києві, а й Україні!
Georgii Zantaraia Олег Кудеров @Олександр Пятишкін Андрей Синепупов Валентина РуденкоGepostet von Андрій Андрєєв am Mittwoch, 9. September 2020