В стационарах киевских медучреждений лечатся 913 больных китайским вирусом, из них 23 ребенка
Об этом сообщил на брифинге Киевский городской голова Виталий Кличко.
"У нас не уменьшается и количество больных, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 913 больных на коронавирус, из них 23 ребенка, 158 пациентов в тяжелом состоянии", - сказал Кличко.
По его словам, 216 пациентов получают кислородную поддержку, 18 - под аппаратами ИВЛ, еще 84 пациента находятся в больницах с подозрением на китайский вирус.
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К слову, мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян об "инфекционном взрыве".
Об этом он сказал во время онлайн пресс-конференции.
«Не носят маски. Перестали дезинфицировать помещения. Немало заведений работают после разрешенного времени и с толпами людей. А потом все спрашивают - откуда такая негативная динамика распространения вируса.
И кто же на нее влияет, скажите?! Если так продолжится, - нам не избежать инфекционного взрыва», – подчеркнул он.
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