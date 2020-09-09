Команда президента Владимира Зеленского так и не показала украинцам стратегию, куда должна двигаться страна

Такое заявление в эфире телеканала 112 Украина сделал лидер партии "Победа Пальчевского" Андрей Пальчевский, передает Politeka.net.

Комментируя результаты работы команды президента, Андрей Пальчевский раскрыл нюансы свой программы.

"Зе-слуги не показали никакой стратегии, куда мы идем. Вот меня люди спрашивают, а что вы в программе дадите? Первое, что я дам.. Это не посадки весной. С точки зрения конструктива нужно идти. Должна быть программа индустриализации страны. Как это достигается, это тема другой передачи", - подчеркнул общественный деятель.

Лидер партии "Победа Пальчевского" также объяснил ведущим ток-шоу, как связана индустриализация Украины с местными выборами.

"Люди на местах должны быть на ступень выше, чем те обязанности, которые они выполняют. Все говорят, надо заниматься мэру трубами. Нет, он должен найти лучшего специалиста по трубам и лучшего прокурора, который бы смотрел, чтобы тот занимался трубами в пользу людей. Вот его задача", - продолжил Андрей Пальчевский.

Общественный деятель в эфире ток-шоу также объяснил, о чем должен думать мэр.

"Мэр - человек, который может организовать команду людей, которые понимают все проблемы города, начиная от языковой... Народ нельзя недооценивать и делать из людей идиотов. С людьми надо говорить серьезным языком... В связи с тем, что олигархическое ТВ готовит нам своих любимчиков, а потом убеждают, что ничего нет страшного в том, что они нигде не учились, они готовы руководить нашей страной... Нет, у них нет опыта! И в эти выборы будет видно как никогда, куда полетят зеленые клочки... Но они полетят. У президента Зеленского есть шанс... Есть возможность объединиться с людьми из разных партий, лучших из них отобрать и двигать страну вперед", - эмоционально резюмировал Андрей Пальчевский в эфире ток-шоу.

Напомним, что Пальчевский раскрыл настоящую причину возможной отмены выборов.

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