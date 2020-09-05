В преддверии выборов на пост мэра Киева определились главные фавориты
Как передает Politeka.net, новый рейтинг претендентов на пост градоначальника столицы предоставили в ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ".
Социологическое исследование проводилось среди киевлян с 13 по 15 июля.
Согласно опубликованным данным, главными претендентами на пост мэра Киева стали действующий городской голова Виталий Кличко с 23,8% голосов и лидер политсилы "Перемога Пальчевського" Андрей Пальчевский с 22,7% голосов.
Масштабный обмен денег после решения Нацбанка, какие гривны невозможно будет сдать: "С 1 октября..."
Повышение пенсий с 1 сентября, в ПФУ срочно обратились к работающим пенсионерам: "После увольнения..."
Вирус продолжает творить беду на Одесчине, число жертв резко возросло: пугающие цифры
Нацбанк меняет внешний вид гривен после скандала, важное сообщение: "Учитывая нарекания от населения..."
Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%
Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%
Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%
Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%
Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 4,5%
Сергей Притула ("Голос") – 3,9%
Николай Тищенко ("Слуга народа") – 3,8%
Александр Омельченко – 3,3%
Стоит отметить, что подобный опрос проводился и в конце прошлого года. Тогда разница в рейтинге между Кличко и Пальчевским составляла 5%.
По словам руководителя ОО "ИНТЕР-АКЦИЯ" Юрия Лагутова, изменения в предпочтениях киевлян связаны с их недовольством действующим мэром. Он отметил, что невыполненим обещаний, махинациями со строительством мостов и скандалы с заместителями в Киевской городской администрации негативно оценивают около 41% жителей столицы.
В рейтинге политических партий перед местными выборами, которые пройдут 25 октября, "Удар" Виталия Кличка пока не попадает в тройку лидеров.
Рейтинг партий по результатам социсследования выглядит так:
«Европейская солидарность» – 16%
«Слуга народа» – 14,7%
«Перемога Пальчевского» – 14,0%
Напомним, Андрей Пальчевский о проблеме русского языка: "Нам президент Зеленский обещал мультикультурную страну"