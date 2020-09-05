В преддверии выборов на пост мэра Киева определились главные фавориты



Как передает Politeka.net, новый рейтинг претендентов на пост градоначальника столицы предоставили в ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ".

Социологическое исследование проводилось среди киевлян с 13 по 15 июля.

Согласно опубликованным данным, главными претендентами на пост мэра Киева стали действующий городской голова Виталий Кличко с 23,8% голосов и лидер политсилы "Перемога Пальчевського" Андрей Пальчевский с 22,7% голосов.

Результаты опроса выглядят таким образом:

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8% Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7% Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5% Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7% Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5% Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 4,5% Ирина Верещук ("Слуга народа") – 4,1% Сергей Притула ("Голос") – 3,9% Николай Тищенко ("Слуга народа") – 3,8% Александр Омельченко – 3,3%

Стоит отметить, что подобный опрос проводился и в конце прошлого года. Тогда разница в рейтинге между Кличко и Пальчевским составляла 5%.

По словам руководителя ОО "ИНТЕР-АКЦИЯ" Юрия Лагутова, изменения в предпочтениях киевлян связаны с их недовольством действующим мэром. Он отметил, что невыполненим обещаний, махинациями со строительством мостов и скандалы с заместителями в Киевской городской администрации негативно оценивают около 41% жителей столицы.

В рейтинге политических партий перед местными выборами, которые пройдут 25 октября, "Удар" Виталия Кличка пока не попадает в тройку лидеров.

Рейтинг партий по результатам социсследования выглядит так:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Перемога Пальчевского» – 14,0%

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