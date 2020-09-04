В Киеве задержали сотрудника правоохранительных органов, который продавал наркотические вещества
Как передает Politeka со ссылкой на прокуратуру Киева, у него был с собой именной пистолет Виктора Януковича.
Сообщается, что 30-летний полицейский был пойман на горячем, когда пытался продать кокаин на сумму в 70 тысяч гривен.
Задержали его после обыска в его квартире, они изъяли огромное количество наркотических веществ, а также оружие. Боеприпасами. Кроме того, у него был найден и пистолет на имя Виктора Януковича.
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Пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что полицейский был задержан в четверг, 4 сентября, когда пытался продать кокаин она сумму 70 тысяч гривен. После задержания у него было изьято около сорока граммов этого вещества.
Откуда у него взялся именной пистоле сбежавшего президента Украины Виктора Януковича еще предстоит выяснить.
Напомним, в Киеве на балконе 73-летней женщины, которая живет в доме на улице Милютенко, нашли схрон боеприпасов.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции столицы на своей странице в Facebook.
Прибывшие патрульные обнаружили в доме пенсионерки предметы, похожие на гранаты и патроны. Она предположила, что там их мог оставить знакомый, который помогал в домашних делах и снимал у нее комнату.
На место вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу.
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