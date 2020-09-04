Две столичные школы перешли на дистанционное обучение из-за заболевших китайским вирусом учителей

Как передает Politeka, также 11 школах на дистанционное обучение отправили всего 20 классов. Там обнаружили инфицированных учеников.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он также рассказал, что временно закрыли на карантин четыре детских сада: по одному в Деснянском, Печерском, Оболонском и в Днепровском районах.

Ранее мы писали, что пьяный мужчина пытался повредить самый большой флаг Украины.

Инцидент случился на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Неадекватного мужчину задержали сотрудники Муниципальной охраны Киева. Соответствующие кадры опубликованы пресс-службой ведомства 3 сентября.

Он пытался повредить художественнюю подсветку, которая была сделана для яркого представления конструкции. Гражданин был в состоянии алкогольного опьянения. Он хотел повредить сам флагшток, а также оборудование, которое художественно подсвечивается.

Нарушителя оперативно задержали. Его передали сотрудникам полиции, которые прибыли на место происшествия. Они устанавливают все обстоятельства преступления.

Напомним, выяснились жуткие подробности ДТП с курсантками в Киеве: "он наехал раз, другой, третий и..."

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Также Politeka сообщала, что девушка-курсантка, которую переехал пьяный майор, нуждается в помощи: судьба красавицы под угрозой.