Алексей Кущ на своей странице в Facebook выделил главные проблемы регионов, которые влияют на качество жизни граждан, а также не дают развиваться экономике

Все поднятые проблемы являются основой для программу партии «Перемогы Пальчевского», которая будет презентована в ближайшее время.

«Системная инфраструктурная деградация всего и вся. Правовая незащищенность жителей городов, которые живут в домах с дворами, размещенных на земельных участках, что им не принадлежат. Всеобщая и всепоглощающая экономика несправедливости и порожденная ею проблема неравенства и бедности», - пишет он.

Вследствие чего, один из идеологов политсилы «Перемога Пальчевского» анонсировал программу партии, которая поможет решить вышеупомянутые проблемы.

«Поиск правильных ответов на указанные выше вызовы и является основой программы любой правильной партии. И экономический блок партии «Перемога Пальчевского» в ближайшее время даст свои рецепты по преодолению тех глубинных перекосов в развитии, которые обострились в последнее время. Следите за смыслами, а не дымовыми завесами. Только новые смыслы ведут к благополучию и развитию. Это правило давно усвоено в бизнесе, но вот никак не пробьется в реалии украинской политики», - резюмировал экономический эксперт.

Ранее Алексей Кущ предлагал освободить мелких предпринимателей от налогов и развивать экономику по опыту Китая.