Украинцев просят помочь девушке, которая пострадала от наезда пьяного водителя

У девушки разбиты кости, множественные переломы, разрывы связок, анемия средней степени.



Об этом сообщает "Знай."

Напомним, что в Киеве на территории военного колледжа майор в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на трех девушек-курсанток. Их в тяжелом состоянии госпитализировали в военный госпиталь.

Одна из пострадавшых - пластунка Галина Николин, воспитательница кружка "Валькирии".

Медики диагностировали у девушки размозженные кости, множественные переломы, разрывы связок и анемию средней степени. Она срочно нуждается в финансовой помощи.

Ранее мы писали, что отец курсантки, которую сбил пьяный майор в Киеве, рассказал подробности случившегося

По его словам, это было не просто ДТП, а настоящая "бойня".

"Мужчина, который сбил мою дочь и еще двух девушек, не просто врезался в них. Он вел себя неадекватно. Он наехал один раз, второй, третий, отъезжал назад, потом вперед. Это была бойня…" – передал слова очевидцев ДТП Николай Гуй.

Также мужчина отметил, что со стороны виновника аварии пока с ним никто не связывался.

По словам мамы Саши Гуй, ее состояние остается тяжелым.

Кроме того, майор Владимир Холодный, который 25 августа в Киеве переехал троих курсанток, высказался о случившемся

Военнослужащий сделал признание прямо в зале суда.

Во время заседания суда, на котором ему выбирали меру пресечения майор признался, что не будет избегать наказания за свой поступок и готов помощь пострадавшим девушкам.

"На данный момент я не буду избегать наказания. Для меня приоритеты в жизни - это честь и совесть. То, что я совершил, я каюсь, и буду нести этот крест через всю свою жизнь. Я хочу извиниться перед всеми. Перед всеми, кто меня знает - мои друзья, знакомые. Прошу предоставить мне такую возможность и оказывать помощь пострадавшим", - заявил Холодный.

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