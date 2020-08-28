Украинцев просят помочь девушке, которая пострадала от наезда пьяного водителя
У девушки разбиты кости, множественные переломы, разрывы связок, анемия средней степени.
Об этом сообщает "Знай."
Напомним, что в Киеве на территории военного колледжа майор в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на трех девушек-курсанток. Их в тяжелом состоянии госпитализировали в военный госпиталь.
Одна из пострадавшых - пластунка Галина Николин, воспитательница кружка "Валькирии".
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Медики диагностировали у девушки размозженные кости, множественные переломы, разрывы связок и анемию средней степени. Она срочно нуждается в финансовой помощи.
Ранее мы писали, что отец курсантки, которую сбил пьяный майор в Киеве, рассказал подробности случившегося
По его словам, это было не просто ДТП, а настоящая "бойня".
"Мужчина, который сбил мою дочь и еще двух девушек, не просто врезался в них. Он вел себя неадекватно. Он наехал один раз, второй, третий, отъезжал назад, потом вперед. Это была бойня…" – передал слова очевидцев ДТП Николай Гуй.
Также мужчина отметил, что со стороны виновника аварии пока с ним никто не связывался.
По словам мамы Саши Гуй, ее состояние остается тяжелым.
Кроме того, майор Владимир Холодный, который 25 августа в Киеве переехал троих курсанток, высказался о случившемся
Военнослужащий сделал признание прямо в зале суда.
Во время заседания суда, на котором ему выбирали меру пресечения майор признался, что не будет избегать наказания за свой поступок и готов помощь пострадавшим девушкам.
"На данный момент я не буду избегать наказания. Для меня приоритеты в жизни - это честь и совесть. То, что я совершил, я каюсь, и буду нести этот крест через всю свою жизнь. Я хочу извиниться перед всеми. Перед всеми, кто меня знает - мои друзья, знакомые. Прошу предоставить мне такую возможность и оказывать помощь пострадавшим", - заявил Холодный.
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