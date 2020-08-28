Киевляне иницировали переименование площади Льва Толстого в честь короля Даниила Галицкого



Как передает Politeka, такая петиция появилась на сайте Киевсовета.



Как считает автор документа Николай Трипольский, площадь нужно назвать в честь короля Даниила Галицкого, правление которого ознаменовалось экономическим, культурным и политическим подъемом Галицко-Волынского княжества.

"Сейчас в Киеве, столице Украины, которая является наследницей Руси, нет ни одного топонима в честь нашего национального героя Даниила Галицкого. Зато одна из центральных площадей города названа в честь писателя, который не имеет никакого отношения к Киеву ", - идет речь в петиции.

Для того чтобы Киевсовет рассмотрел эту петицию, она должна набрать 10 000 голосов в течение 90 дней. В данный момент инициативу поддержали только 80 человек.



Ранее Politeka сообщала, что Украинский институт нацпамяти нашел способ "цивилизованного решения вопроса" советских памятников в Киеве.

Об этом заявил директор института Антон Дробович.

"Все эти объекты – знаковые для Киева, важно, чтобы был цивилизованно решен вопрос удаления советских символов. На мосту Патона серпы и молоты легко демонтировать, а звезды не подпадают под декоммунизацию. Логично было бы поставить портреты обоих Патонов вместо этих гербов, чтобы люди помнили о династии ученых" – заявил он.





Также Дробович рассказал, что можно сделать с памятником Щорсу и монументом "Родина-мать".

"Щорса активисты предлагают задрапировать в черный латекс, это переобозначение. Надо поставить экспликацию, рассказать, кто такой Щорс, почему он там стоял. Так же надо сделать и с Родиной-матерью. Если мы говорим о демонтаже герба, мы не можем себе позволить рисковать целостностью статуи, которая является выдающимся произведением, памятником науки и техники мирового уровня", – считает Антон Дробович.

Напомним, Кличко похвастался флагом за 47 миллионов, но спустя 4 дня он порвался.