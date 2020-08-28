Киевляне иницировали переименование площади Льва Толстого в честь короля Даниила Галицкого
Как передает Politeka, такая петиция появилась на сайте Киевсовета.
Как считает автор документа Николай Трипольский, площадь нужно назвать в честь короля Даниила Галицкого, правление которого ознаменовалось экономическим, культурным и политическим подъемом Галицко-Волынского княжества.
"Сейчас в Киеве, столице Украины, которая является наследницей Руси, нет ни одного топонима в честь нашего национального героя Даниила Галицкого. Зато одна из центральных площадей города названа в честь писателя, который не имеет никакого отношения к Киеву ", - идет речь в петиции.
Для того чтобы Киевсовет рассмотрел эту петицию, она должна набрать 10 000 голосов в течение 90 дней. В данный момент инициативу поддержали только 80 человек.
Ранее Politeka сообщала, что Украинский институт нацпамяти нашел способ "цивилизованного решения вопроса" советских памятников в Киеве.
"Все эти объекты – знаковые для Киева, важно, чтобы был цивилизованно решен вопрос удаления советских символов. На мосту Патона серпы и молоты легко демонтировать, а звезды не подпадают под декоммунизацию. Логично было бы поставить портреты обоих Патонов вместо этих гербов, чтобы люди помнили о династии ученых" – заявил он.
Бузова в мини-бикини бесстыдно потерлась интимными местами о горячего красавца: "Сладкая парочка"
Украинцев срочно предупредили о новом жестком карантине, закроют всё: "Другого выхода не будет"
Врачи борются за Елену Кравец, что будет с "Кварталом 95": "Держись, дорогая!"
Российская Кардашьян выставила свой «орешек» напоказ в крохотном купальнике: «от этого ракурса текут слюнки»
Также Дробович рассказал, что можно сделать с памятником Щорсу и монументом "Родина-мать".
"Щорса активисты предлагают задрапировать в черный латекс, это переобозначение. Надо поставить экспликацию, рассказать, кто такой Щорс, почему он там стоял. Так же надо сделать и с Родиной-матерью. Если мы говорим о демонтаже герба, мы не можем себе позволить рисковать целостностью статуи, которая является выдающимся произведением, памятником науки и техники мирового уровня", – считает Антон Дробович.
Напомним, Кличко похвастался флагом за 47 миллионов, но спустя 4 дня он порвался.
Также Politeka писала, у Кличко определились с началом учебного года, график: когда дети пойдут в школу.