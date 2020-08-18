Как будут учиться киевские школьники в следующем учебном году

В Киеве принят приблизительный план следующего учебного года

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на информацию, обнародованную Департаментом образования и науки КГГА.

Так, согласно опубликованному документу, новый учебный год в столице должен начаться 1 сентября, закончиться – не позднее 1 июля. Всего киевские школьники должны будут отучиться не менее 175 дней, отдых на каникулах должен продолжаться около 30 дней.

В зависимости от эпидемиологической ситуации, связанной с китайским вирусом, график может меняться.

Без учета этого он выглядит так:

I семестр: 1 сентября – 24 декабря 2020 года

II семестр: 11 января – 28 мая 2021 года

Осенние каникулы: 26 октября – 1 ноября 2020 года

Зимние каникулы: 25 декабря 2020 года – 10 января 2021 года

Весенние каникулы: 22 – 28 марта 2021 года.

КГГА рекомендовала руководству киевских школ придерживаться этого графика.

Politeka сообщала о том, что стало известно, планируют ли в Украине проводить массовые мероприятия по случаю начала нового школьного года. В частности, эту информацию сообщила заместитель главы Минобразования Любомира Мандзий.

Она отметила, что проведение массовых мероприятий 1 сентября по случаю начала школьного года будет некорректным.

Мандзий также призвала учебные заведения воздержаться от мероприятий во время празднования так называемого "1 сентября".

"Мы рекомендуем воздержаться от массовых мероприятий бесспорно, но формат встречи или формат проведения 1 сентября может определиться в каждом заведении индивидуально. Это может быть какое-то празднование в пределах класса", - подчеркнула заместитель министра образования.

В четверг, 13 августа, украинские вузы начинают принимать электронные заявления от абитуриентов, сдававших ЗНО. Подать заявку можно будет до 22 августа до 18:00.

Как показывает практика, именно в первый и последний дни регистрации большое количество абитуриентов пытаются подать заявку, поэтому система часто перегружается.

В этом году можно подать максимум пять заявлений на разные специальности - для поступления на бюджет на бакалавра и магистра. Заявления на контракт, как и в прошлом году, подаются без ограничений.

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