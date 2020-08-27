Не прошло и семи дней после его поднятия

В четверг, 27 августа в Киеве "по техническим причинам" опустили самый большой флаг Украины

Об этом информирует Politeka со ссылкой на информацию издания Вести.

Как заявили сотрудники коммунальной службы, флаг по неизвестным причинам начал рваться. Предполагают, что случилось это либо же из-за сильного ветра, или из-за плохого материала, из которого было сшито полотнище.

Коммунальщики уверяют, что у них в запасе есть еще пять знамен, которые сшили из различных тканей.

По их словам, сначала они попробуют зашить поврежденное полотнище, а в случае, если у них это не получится, то поднимут один из пяти запасных флагов.

Politeka сообщала, что в Киеве, накануне Дня Государственного Флага Украины мэр Кличко поднял главный флаг страны. Почетными гостями церемонии стали ветераны АТО, общественные деятели, представители дипломатического корпуса, известные украинские спортсмены и культурные деятели, политики и представители бизнеса.

"Для меня сегодня – действительно волнующее событие. Много времени и много усилий понадобилось, чтобы воплотить этот проект. Чтобы над столицей Украины развевался наш государственный флаг. Да, не все было просто. Но этот день настал! Мы поднимаем самый высокий и самый большой флаг Украины – один из главных символов государства", – сказал Кличко.

В аннексированном Крыму и на Донбассе утром, 24 августа были подняты государственные флаги Украины. Так, сообщается, что в Керчи одна из местных жительниц развернула украинский флаг и сделала фото, предварительно закрыв свое лицо. Женщина опасается мести со стороны российских оккупационных властей. Также символика Украины появилась на въезде в Луганск и Сорокино (до 2016 года – Краснодон).

Украинская писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой, обрушилась с гневом на украинцев из-за флага. В частности, она бурно отреагировала на тот факт, что в Украине используют национальный флаг разных оттенков, а не установленной цветовой гаммы.

"Пришло время остро ставить вопрос. Ребром. У нас в магазинах продаются флажки с различной цветовой гаммой и на все эти флажки продавцы говорят, что они украинские. Желто-голубой, желто-синий (синий светлый), желто-синий (синий темный), желто-синий (синий с фиолетовым отливом). Люди! Так нельзя! Синий цвет (как и желтый) должен быть одного оттенка, потому что это уже будет не наш флаг", — возмущается Ницой.

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