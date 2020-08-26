Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» ответил известному адвокату Михаилу Присяжнюку на слова поддержки и желание присоединиться к команде партии

Об этом Андрей Пальчевский заявил в своем видеообращении на Фейсбуке.

Известный политик поблагодарил Михаила Присяжнюка за поддержку и пригласил в свою команду.

«В желтой майке лидера отвечаю молодому стороннику Присяжнюку. Мы ищем молодых, тех, кто понимает, что умом и руками можно сделать гораздо больше, чем глупостью и обманом. Ждем Вас. Поддерживаем Вас и верим в Вас. Если не Вы, то кто?», – сказал Пальчевский.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила «Перемога Пальчевского», лидером которой является Андрей Пальчевский.

Михаил Присяжнюк – успешный юрист, ведущий социального проекта «Один за всех» на одном из украинских телеканалов.