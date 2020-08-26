В Киевской области школьник катал своих друзей на автомобиле

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на видео, размещенное сообществом Киев оперативный в Facebook.

Сообщается, что в селе Лебедевка Вышгородского района Киевской области прохожий увидел мальчика школьного возраста, катавшего своих друзей на Ланосе.

Автор видеоролика Сергей Гусак рассказал, что был участником веломарафона, остановился отдохнуть и перекусить и увидел юного водителя.

На вопрос, почему ребенок управляет автомобилем, тот ответил, что машину взял сам и сейчас едет на ней к отцу. Примечательно, что в салоне было еще двое детей, выглядевших еще моложе, чем юный водитель.

Подростки, оставшиеся на тротуаре, рассказали Сергею, что мальчик уже не в первый раз катается на автомобиле. К тому же, по их словам, отец ребенка служит в полиции, поэтому школьнику за езду на машине ничего не будет.

Politeka писала, что в Днепре дети придумали себе крайне жестокую забаву - бросать петарды в бездомных животных, люки и киоски. Так, в одном из дворов на проспекте Калнышевского малолетние хулиганы бросали петарды в собак, киоски, окна домов и люки.

В соцсети сообщили, что во время очередной выходки дети попали в объектив камеры одной из жительниц района. На кадрах можно увидеть, что малолетние хулиганы подожгли петарду и бросили ее в направлении жилого дома. Они заткнули себе уши и начали убегать, как только петарда взорвалась.

В Киевском городском совете дали разъяснения по поводу нововведения, в рамках которого занятия в школах столицы должны начинаться с исполнения Гимна Украины. В частности, в горсовете столицы объяснили принятое решение о начале занятий в школе по выполнению Государственного Гимна Украины, уточнив, что это - рекомендация, а не обязанность.

В горсовете отметили, что ни один Закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать Департаменту образования и науки обеспечивать исполнение Государственного Гимна Украины.

"Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно выполнять Гимн, но никоим образом не обязывает это делать", - говорится в сообщении.

Под Днепром придумали новое карантинное правило для школьников, родители негодуют: "Как дети это будут делать?" https://dnepr.politeka.net/281636-pod-dneprom-pridumali-novoe-karantinnoe-pravilo-dlya-shkolnikov-roditeli-negoduyut-kak-deti-eto-budut-delat

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Сколько стоит собрать ребенка в школу: родителям озвучили минимальные затраты. https://politeka.net/economics/281360-skolko-stoit-sobrat-rebenka-v-shkolu-roditelyam-ozvuchili-minimalnye-zatraty

https://youtu.be/bZPm224427E