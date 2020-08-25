В Дарницком районе столицы обнаружены стихийные мусорные свалки

Об этом пишет Politeka со ссылкой на информацию, размещенную в Контактном центре города Киева 15-51.

Так, сообщается, что в районе станции метро "Славутич" постоянно скапливаются кучи мусора.

Неравнодушный киевлянин, сообщивший в службу о беспорядках, рассказал, как обстоят дела в этом районе города.

"Возле самого метро постоянно пьют алкоголь, оставляют после себя помойку. Ни разу не видел полицию или дворников. По дороге на пляж та же ситуация. Очень неуютно", – сообщил он.

Politeka сообщала, что в Киевской области экологи подсчитали убытки от загрязнения территории. Об этом сообщил в Facebook руководитель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный. По его словам, лишь за первые два квартала текущего года государству нанесены убытки на сумму в 253,5 млн гривен

"В большинстве случаев установить лицо, выбросившее мусор, невозможно. В таких случаях за безопасное обращение с отходами и ликвидацию стихийных свалок на своей территории отвечают органы местного самоуправления", – рассказал чиновник.

В Киеве мужчина превратил в помойку собственную квартиру. Сообщается, что "донесли" на мужчину его соседи, не выдержавшие невыносимых условий жизни.

В одной из многоэтажек на улице Васильковской местные жители заявили в полицию, что их сосед, промылявший сбором хлама на окрестных помойках, сделал складом своей добычи свою же квартиру.

В его квартире завелись не только тараканы, но даже крысы, которые начали расползаться по подъезду. Из-за сильной жары мусор начал разлагаться, из-за чего подъезд наполнила невыносимая вонь.

Полицейским не удалось пообщаться с хозяином всего этого "добра", так как на момент прибытия правоохранителей он был сильно пьян, однако жена гражданина дала "добро" на вывоз мусора из квартиры.

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