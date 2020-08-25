В Дарницком районе столицы обнаружены стихийные мусорные свалки
Об этом пишет Politeka со ссылкой на информацию, размещенную в Контактном центре города Киева 15-51.
Так, сообщается, что в районе станции метро "Славутич" постоянно скапливаются кучи мусора.
Неравнодушный киевлянин, сообщивший в службу о беспорядках, рассказал, как обстоят дела в этом районе города.
Кокетливая Каменских распахнула халат и взбудоражила видом в леопардовом купальнике: жаркое фото
Елизавете II жестко досталось от принца Гарри в отместку за Меган Маркл: "Женщина обязана..."
Русская Кардашьян повеселилась на пляже, сбросив с себя одежду: "Прогиб засчитан"
"Очередь из скорых и забитые палаты": видео из одесской инфекционки облетело сеть
"Возле самого метро постоянно пьют алкоголь, оставляют после себя помойку. Ни разу не видел полицию или дворников. По дороге на пляж та же ситуация. Очень неуютно", – сообщил он.
Politeka сообщала, что в Киевской области экологи подсчитали убытки от загрязнения территории. Об этом сообщил в Facebook руководитель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный. По его словам, лишь за первые два квартала текущего года государству нанесены убытки на сумму в 253,5 млн гривен
"В большинстве случаев установить лицо, выбросившее мусор, невозможно. В таких случаях за безопасное обращение с отходами и ликвидацию стихийных свалок на своей территории отвечают органы местного самоуправления", – рассказал чиновник.
В Киеве мужчина превратил в помойку собственную квартиру. Сообщается, что "донесли" на мужчину его соседи, не выдержавшие невыносимых условий жизни.
В одной из многоэтажек на улице Васильковской местные жители заявили в полицию, что их сосед, промылявший сбором хлама на окрестных помойках, сделал складом своей добычи свою же квартиру.
В его квартире завелись не только тараканы, но даже крысы, которые начали расползаться по подъезду. Из-за сильной жары мусор начал разлагаться, из-за чего подъезд наполнила невыносимая вонь.
Полицейским не удалось пообщаться с хозяином всего этого "добра", так как на момент прибытия правоохранителей он был сильно пьян, однако жена гражданина дала "добро" на вывоз мусора из квартиры.
Днепрян предупреждают о нашествии крыс, кадры: как бороться с грызунами в жилых домах.
В Харькове обнаружили хлебную свалку, фото: "сотни буханок оказались..."
Оккупированный Донбасс завалило мусором: Кремль запретил вывозить в РФ, детали ЧП.