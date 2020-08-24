В День Незалежності України у Солом’янському районі Києва, за сприяння депутата Київради Андрія Андрєєва, урочисто відкрили мурал, присвячений видатному українському діячеві Петрові Франку.
В Солом’янському районі Києва, на вулиці Авіаконструктора Антонова урочисто відкрили мурал, присвячений видатному українському діячеві, сину Івана Франка, військовому льотчику та педагогу, співзасновнику сучасного “Пласту”, Петрові Франку. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив депутат Київради Андрій Андрєєв, інформує Хрещатик.News.
Фото: Андрій Андрєєв, facebook
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“Незважаючи на незначний дощ, ми з нагоди Дня Незалежності України відкрили в Солом‘янському районі мурал присвячений Петру Франку – сину Івана Франка, педагогу, старшині Легіону Українських Січових Стрільців, ініціатору створення авіаційного підрозділу в Галицькій Армії, командиру першого Летунського відділу Галицької армії, – зазначив депутат.
Фото: Андрій Андрєєв, facebook
Мурал виконав відомий майстер стріт-арту Андрій Пальваль. Урочистий захід розпочали з пам’ятної панахиди, яку виконав військовий капелан отець Юрій. А завершили виконанням відомої пісні “Меч Арея” у виконанні вокаліста гурту «Тінь Сонця» Сергія Василюка.
Фото: Андрій Андрєєв, facebook
“Я вдячний за підтримку Інституту національної пам’яті та його директору Антону Дробович, художнику, який виконав цей шедевр Андрей Пальваль, а також всім хто причетний до створення такого арт-об‘єкту в нашому районі. Дякую також усім небайдужим, які незважаючи на погоду, знайшли можливість сьогодні долучиться до нас, особливо історикам Татьяна Мелещенко та Олександр Потильчак, які разом з студентами-істориками кожного дня несуть правду в маси!”, – зазначив Андрій Андрєєв.