В Киеве ищут 15-летнюю Инну Салий, которая ушла из дома и не вернулась

Об этом передает Politeka со ссылкой на информацию размещенную в Facebook сообществом "Розыск детей ГУНП в Киеве".

Разыскивает девочку-подростка Деснянское УП ГУНП в Киеве. Сообщается, что Салий Инна Николаевна, 2005 года рождения в среду, 19 августа ушла из дома и до сих пор не вернулась.

На вид девочке 16-17 лет, ее рост – 160 см, среднего телосложения, волосы у нее – рыжие крашеные, клаза – карие.

Если вам известно что -либо о судьбе или местонахождении Иннны, просим звонить на горячую спецлинию 102.

Также в Киеве разыскивают несовершеннолетнюю Булах Таисию Вячеславовну, 2006 года рождения. Стало известно, что девочка ушла из дома в среду, 19 августа и до сих пор не вернулась. Рост Таисии – 160 см, подросток худощавого телосложения, волосы – темно-русые, глаза – зеленые.

Politeka писала, что в Одесской области при странных обстоятельствах умерла девочка-подросток. О трагедии, которая разыгралась 19 августа в городе Белгород-Днестровском рассказали в местной полиции.

По предварительной информации, 13-летняя девочка играла во дворе недалеко от дома с другими детьми. В какой-то момент ребенку стало плохо, соседи вызвали "скорую". Медики госпитализировали девочку в больницу, но там, к сожалению, не смогли ей помочь. Вскоре она умерла. Родителям уже сообщили о случившемся. На месте работала следственно-оперативная группа.

В городе Кривой Рог Днепропетровской области без вести пропала молодая девушка. По данным правоохранителей, 19-летняя Ирина Сергеевна Калинчук исчезла два дня назад. Девушка вышла из дома в понедельник, 17 августа, в 15.00, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. В полиции также рассказали об особых приметах девушки. Она худощавого телосложения, у нее короткие волосы розового цвета. Ирина была одета в темно-синие джинсы с белыми лампасами, полосатую футболку и кеды синего цвета.

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