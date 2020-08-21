Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский на этой неделе поселился в Деснянском районе столицы, чтобы выяснить проблемы у местных жителей во время личных встреч

Во время проживания на Троещине лидер политической силы «Перемога Пальчевского» ознакомился с недостроенной школой по улице Будищанской и сыграл с детьми в футбол.

«Судя по недостроенной школе на Будищанской (ред. – улице), которая уже много лет стоит в убитом состоянии, образование для киевской власти не в приоритете. Заброшенная стройка школы несет угрозу жизни и здоровью детей, которые там бегают. Центры детского творчества не строятся. Очевидно, дети не в приоритете у власти потому, что они не голосуют», – сказал Пальчевский.

Он также сыграл с детьми в футбол на троещинском стадионе, вспомнив как в детстве занимался в ДЮСШ №2 Киева.

«С радостью сыграли с ребятами в футбол на стадионе. Очень радует, что дети сами собираются практически каждый день вечером, чтобы позаниматься спортом. Спортивные секции должны быть доступны для детей из любой семьи в каждом районе Киева. Власть должна заниматься созданием спортивных школ, строительством стадионов, бассейнов, спортивных залов, а не покраской лавочек и стрижкой травы. У нас должны расти здоровые дети!», - заявил Андрей Пальчевский.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила «Перемога Пальчевского», лидером которой является Андрей Пальчевский. Согласно исследованию Центра Разумкова – Пальчевский главный конкурент Владимира Кличко на грядущих выборах мэра Киева.