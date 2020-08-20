В Киеве неизвестный на авто сбил лося, обитавшего в Голосеевском районе столицы
Об этом информирует Politeka со ссылкой на видео, размещенное в Facebook сообществом dtp.kiev.ua.
Сообщается, что водитель, сбивший животного, с места происшествия скрылся. Животное умерло от тяжелых внутренних травм.
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Тело лося должны забрать заберут лесники. В свою очередь, полицейские пообещали зафиксировать происшествие и разыскать виновника ДТП.
Politeka сообщала, что в Голосеевском парке столицы мужчина пытался повесить своего пса. Происшествие случилось вечером, 18 августа. Утверждается, что мужчина, находясь в неадекватном состоянии, хотел повесить на дереве собаку. Это увидели две женщины и помешали ему, после чего хозяин собаки скрылся в неизвестном направлении. Выяснилось, что подозреваемый – местный житель, который регулярно бывает в этом парке. Собаку, которую удалось спасти от гибели, зовут Форсаж.
На Днепропетровщине очередная живодерка стала "звездой" соцсетей. Так, отмечается, что в Каменском Днепропетровской области девушка жестоко "воспитывает" своих домашних животных. Одну собаку она била, а вторую натравливала на бездомных животных.
В соцсети опубликовали видео, на котором девушка из Каменского крайне жестоким способом "воспитывает" своих животных.
Она сидела с друзьями на лавочке, когда к ней подбежала ее собака породы кокер-спаниель. Девушка начала на нее кричать, бить и дергать. Сидевшая рядом девушка сделала ей замечание и предупредила на счет полиции, на что владелица собак отреагировала без энтузиазма.
"Да мне все равно, это мои собаки, как хочу, так и обращаюсь!", - заявила она.
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