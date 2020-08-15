Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал о главной проблеме Украины, которая разваливает страну

В частности, Пальчевский назвал олигархов самой большой проблемой Украины, ведь они губят всю страну. При этом он предположил, что Украине нужен президент, который будет напоминать американского президента Рузвельта, который сможет решить проблемы страны.

Как сообщает Politeka.net, такое мнение он высказал для Politeka Online (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Магнаты в результате приводят к развалу страны. Народ устал от олигархического правления, ведь оно в результате губит страну и людей, которые в ней живут. И что же посоветовать нашим людям, может им стоить выбирать монарха или квазимонарха, возможно нам нужен наш украинский Рузвельт (32-й президент США - прим.ред.), который вывел свою страну из депрессии", - отметил Пальчевский.

Также ранее сообщалось, что Андрей Пальчевский высказался о сроках нахождения у власти депутатом и президента Украины. По его словам, президент должен уйти с должности после пяти лет.

"Вы знаете, что я сторонник жестких сроков для президента. 5 лет и не более. Владимир Александрович делает очень большую ошибку, говоря, что может пойти на второй срок. Не надо", - уверен общественный деятель.

Напомним, что Андрей Пальчевский высказался о карантинном бунте в Украине.

Как сообщала Politeka, Пальчевский предупредил, что выборы осенью могут не состояться.

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, как шикуют «слуги народа».