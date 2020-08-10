Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал о жизни в периферийных районах Киева
Он выполнил свое обещание уехать из центра столицы перед выборами и показал свое новое жилище в видеоролике на "Facebook" (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).
Ранее Андрей Пальчевский заявил, что собирается на время покинуть родной Печерск и пожить в десяти районах по всему Киеву. Он показал, что уже начал исследовать окраины города и наблюдает за жизнью простых киевлян.
"Как и обещал, до выборов, а может быть судьба заставит и вообще пожить во всех районах Киева. Начал с Дарницы, улица Григоренко, 38 метров однушка, очень круто - сексуальный зеленый чайник, зеленый - как Владимир, напоминает мне о том, в какую эпоху мы живем", - подметил общественный деятель. - "Вон там дальше у нас на районе, как поет неизвестный вам, находятся турники, на них болтаются молодые люди, я надеюсь, по собственной воле. Отжимаются сильные мужчины и, кстати, девушки - украшение десятого района".
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Андрей Пальчевский добавил, что представителям власти необходимо видеть жизнь простых людей не только в центре города, но и за его пределами. Особенно это важно для мэра, которым сейчас является Виталий Кличко.
"Что хотелось сказать, если говорить серьезно: пожить с людьми, независимо от того, чего ты добился - это жизненно важно. Потому что нет ничего хуже, чем быть мэром центра Киева. Надо быть мэром всего города, неважно, станешь ты им или нет", - подытожил он.
Напомним, что Андрей Пальчевский высказался о карантинном бунте в Украине: "Справедливость должна быть абсолютной, закон един для всех"
Как сообщала Politeka, Пальчевский предупредил, что выборы осенью могут не состояться
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