Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал о жизни в периферийных районах Киева

Он выполнил свое обещание уехать из центра столицы перед выборами и показал свое новое жилище в видеоролике на "Facebook" (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Ранее Андрей Пальчевский заявил, что собирается на время покинуть родной Печерск и пожить в десяти районах по всему Киеву. Он показал, что уже начал исследовать окраины города и наблюдает за жизнью простых киевлян.

"Как и обещал, до выборов, а может быть судьба заставит и вообще пожить во всех районах Киева. Начал с Дарницы, улица Григоренко, 38 метров однушка, очень круто - сексуальный зеленый чайник, зеленый - как Владимир, напоминает мне о том, в какую эпоху мы живем", - подметил общественный деятель. - "Вон там дальше у нас на районе, как поет неизвестный вам, находятся турники, на них болтаются молодые люди, я надеюсь, по собственной воле. Отжимаются сильные мужчины и, кстати, девушки - украшение десятого района".

Андрей Пальчевский добавил, что представителям власти необходимо видеть жизнь простых людей не только в центре города, но и за его пределами. Особенно это важно для мэра, которым сейчас является Виталий Кличко.

переехал на район... переехал на район... Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 9. August 2020

"Что хотелось сказать, если говорить серьезно: пожить с людьми, независимо от того, чего ты добился - это жизненно важно. Потому что нет ничего хуже, чем быть мэром центра Киева. Надо быть мэром всего города, неважно, станешь ты им или нет", - подытожил он.

Напомним, что Андрей Пальчевский высказался о карантинном бунте в Украине: "Справедливость должна быть абсолютной, закон един для всех"

Как сообщала Politeka, Пальчевский предупредил, что выборы осенью могут не состояться

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