Мэр Киева Виталий Кличко с целью предвыборного пиара планирует пустить съезды с Подольского моста не на Троещину, а на Русановские сады вопреки ожиданиям киевлян.

Такую информацию обнародовал политический эксперт Виктор Таран у себя на Facebook.

“Ситуация вокруг левобережных съездов с Подольско-Воскресенского мостового перехода является одной из самых горячих на данный момент. О ней идут споры как в экспертной среде, так и среди депутатов Киевсовета. Однако киевским властям и лично мэру Виталию Кличко не стоит забывать, что в первую очередь в таких важных моментах надо ориентироваться на мнение общины, киевлян. Хорошо, что депутаты поднимают этот вопрос и пытаются достучаться до городского головы. А проблема в том, что до сих пор не утверждено технико-экономическое обоснование этих съездов. И до сих пор непонятно, как, собственно, Кличко собирается выполнить свое же обещание об открытии Подольско-Воскресенского моста для автомобильного движения уже в этом году”, - подчеркнул политолог.

По его словам, в частности, Департамент транспортной инфраструктуры КГГА заявлял о необходимости строительства дороги на ул. Алишера Навои.

“Но куда они за оставшееся время до конца года хотят деть сотни гаражей, которые находятся на пути? Второй вопрос - к чему здесь Алишера Навои - это же ближе к Левобережной, а нам обещали дорогу на Троещину, в частности - к ул. Бальзака. И тут встает еще один вопрос - о бюджетном финансировании. Оказывается, чтобы завершить проект с выездом на Бальзака не хватает еще 2 млрд гривен! Впрочем, кажется, у мэра Кличко - свое мнение. Такое впечатление, что ради личного предвыборного пиара он хочет отказаться от идеи "моста на Троещину", чего, собственно, ждут киевляне, и даже от идеи департамента про "мост на Левобережку". И готов пустить съезды с Подольского моста на Русановские сады. Собственно, почему местные жители и протестуют”, - отметил эксперт.

Он пояснил, что дачные улицы Дамбова и Центральная садовая просто не смогут пропускать тот огромный поток машин, который бросится по мосту в обе стороны.

“В итоге мы получим убитые дороги на Русановских садах и многокилометровые пробки на подъездах к мосту и на нем самом. Поэтому община столицы, активисты и ответственные депутаты Киевсовета и требуют не допустить, чтобы Кличко воплотил свой нелепый пиар-проект, пустив съезды на Русановские сады. И чтобы он достроил то, что обещал и что от него требуют все киевляне - мост, соединяющий Подол с Троещиной”, - резюмировал Виктор Таран.