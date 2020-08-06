Опрос показал, кого киевляне больше всего поддерживают перед выборами мэра в 2020 году
Как сообщает Politeka.net, свежие рейтинги кандидатов стали известны благодаря социологическому исследованию ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", которое провели в Киеве с 13 по 15 июля.
Как показал опрос, лидером предвыборной гонки остается действующий мэр столицы Виталий Кличко. Второе место по предпочтениям киевлян занимает Андрей Пальчевский, который получил минимальный разрыв с градоначальником - их разделяет всего 1% голосов.
Рейтинг кандидатов выглядит следующим образом:
Трагедия потрясла «Квартал 95», Кошевой потерял родного человека: "Разбился в ДТП перед..."
Дан Балан ошеломил признанием после долгого молчания, Кароль не оценила: «Должен двигаться дальше»
Отмена пенсий, украинцам боятся об этом говорить: "Придется работать еще ..."
На счета Приватбанка украинцам начислят новую компенсацию, кого коснется: "Пять тысяч гривен получат..."
Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%
Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%
Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%
Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%
Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%
Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%
Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%
Сергей Притула («Голос») – 3,9%
Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%
Алексадр Омельченко – 3,3%
Юрий Лагутов, возглавляющий Центр "ИНТЕР-АКЦИЯ", указал на стремительное падение популярности Виталия Кличко - с осени 2019 года его рейтинг упал примерно на 5%. Примерно на столько же увеличилась поддержка общественного деятеля Андрея Пальчевского, который создал собстенную партию "Перемога Пальчевського", постоянно комментирует ситуацию в Киеве и Украине. Как считает эксперт, Виталий Кличко теряет поддержку киевлян из-за невыполненных обещаний, многочисленных скандалов с мостами и его заместителями в КГГА. Сейчас, согласно опросу, действиями мэра недовольны 41% горожан.
Рейтинг партий по результатам социсследования выглядит так:
«Европейская солидарность» – 16%
«Слуга народа» – 14,7%
«Перемога Пальчевского» – 14,0%
А вот партия «УДАР», во главе которой стоит Виталий Кличко, не вошла в тройку лидеров, за нее готовы проголосовать на местных выборах всего около 10% избирателей.
Напомним, ранее мы передавали о выборах на оккупированном Донбассе, в Кабмине сделали важное заявление: "Будут проходить...".