Опрос показал, кого киевляне больше всего поддерживают перед выборами мэра в 2020 году

Как сообщает Politeka.net, свежие рейтинги кандидатов стали известны благодаря социологическому исследованию ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", которое провели в Киеве с 13 по 15 июля.

Как показал опрос, лидером предвыборной гонки остается действующий мэр столицы Виталий Кличко. Второе место по предпочтениям киевлян занимает Андрей Пальчевский, который получил минимальный разрыв с градоначальником - их разделяет всего 1% голосов.

Рейтинг кандидатов выглядит следующим образом:

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%

Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%

Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%

Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%

Сергей Притула («Голос») – 3,9%

Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%

Алексадр Омельченко – 3,3%

Юрий Лагутов, возглавляющий Центр "ИНТЕР-АКЦИЯ", указал на стремительное падение популярности Виталия Кличко - с осени 2019 года его рейтинг упал примерно на 5%. Примерно на столько же увеличилась поддержка общественного деятеля Андрея Пальчевского, который создал собстенную партию "Перемога Пальчевського", постоянно комментирует ситуацию в Киеве и Украине. Как считает эксперт, Виталий Кличко теряет поддержку киевлян из-за невыполненных обещаний, многочисленных скандалов с мостами и его заместителями в КГГА. Сейчас, согласно опросу, действиями мэра недовольны 41% горожан.

Рейтинг партий по результатам социсследования выглядит так:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Перемога Пальчевского» – 14,0%

А вот партия «УДАР», во главе которой стоит Виталий Кличко, не вошла в тройку лидеров, за нее готовы проголосовать на местных выборах всего около 10% избирателей.

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