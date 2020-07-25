Появились результаты нового социологического исследования, которые показали, что лидерами симпатий киевлян являются действующий мэр Виталий Кличко и общественный деятель Андрей Пальчевский
Согласно свежим данным, за Кличко готовы проголосовать 23,8% респондентов. С небольшим отрывом за ним следует Пальчевский, которому отдают предпочтение 22,7% участников опроса.
Далее предпочтения жителей столицы выглядят следующим образом:
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Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%
Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%
Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%
Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%
Сергей Притула («Голос») – 3,9%
Алексадр Омельченко – 3,3%
Отметим, социсследование было проведено ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве с 13 по 15 июля.
Как отметил директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов, Кличко стремительно теряет свои позиции с октября прошлого года - в целом на 5%. В это время его главный оппонент Пальчевский нарастил поддержку приблизительно на столько же. В итоге, разрыв между ними составляет всего 1,1%.
Среди главных причин падения рейтинга Кличко, эксперт назвал скандалы с мостами и заместителями главы КГГА, а также частые отключения горячей воды, которые тот обещал прекратить. По словам Лагутова, более 41% киевлян недовольны работой действующего мэра.
Также эксперт отметил рост рейтинга Николая Томенко и Андрея Билецкого - примерно на 10%. Это говорит о том, что они уверенно могут претендовать на пост городского головы.
Помимо возможных кандидатов, жителям столицы также предложили ответить на вопрос, какую политическую силу они поддерживают.
Результаты оказались следующими:
«Европейская солидарность» – 16%
«Слуга народа» – 14,7%
«Победа Пальчевского» – 14,0%
Как видно, партия «УДАР» Кличко не попала в ТОП-3. Поддержка этой политсилы в июле составила 9,3%.
Напомним, ранее писали, Андрей Пальчевский отбирает голоса у Зеленского и ОПЗЖ, - эксперт