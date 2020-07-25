За кого готовы проголосовать киевляне уже сегодня

Появились результаты нового социологического исследования, которые показали, что лидерами симпатий киевлян являются действующий мэр Виталий Кличко и общественный деятель Андрей Пальчевский

Согласно свежим данным, за Кличко готовы проголосовать 23,8% респондентов. С небольшим отрывом за ним следует Пальчевский, которому отдают предпочтение 22,7% участников опроса.

Далее предпочтения жителей столицы выглядят следующим образом:

Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%

Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%

Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%

Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%

Сергей Притула («Голос») – 3,9%

Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%

Алексадр Омельченко – 3,3%

Отметим, социсследование было проведено ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве с 13 по 15 июля.

Как отметил директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов, Кличко стремительно теряет свои позиции с октября прошлого года - в целом на 5%. В это время его главный оппонент Пальчевский нарастил поддержку приблизительно на столько же. В итоге, разрыв между ними составляет всего 1,1%.

Среди главных причин падения рейтинга Кличко, эксперт назвал скандалы с мостами и заместителями главы КГГА, а также частые отключения горячей воды, которые тот обещал прекратить. По словам Лагутова, более 41% киевлян недовольны работой действующего мэра.

Также эксперт отметил рост рейтинга Николая Томенко и Андрея Билецкого - примерно на 10%. Это говорит о том, что они уверенно могут претендовать на пост городского головы.

Помимо возможных кандидатов, жителям столицы также предложили ответить на вопрос, какую политическую силу они поддерживают.

Результаты оказались следующими:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Победа Пальчевского» – 14,0%

Как видно, партия «УДАР» Кличко не попала в ТОП-3. Поддержка этой политсилы в июле составила 9,3%.

Напомним, ранее писали, Андрей Пальчевский отбирает голоса у Зеленского и ОПЗЖ, - эксперт