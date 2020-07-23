Девушка ушла из дома и не вернулась

В Киеве разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю девушку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Сообщается, что в Киеве пропала Людмила Ретуева 2005 года рождения. В среду, 22 июля, девушка ушла из дома, который находится в Оболонском районе столицы. На данный момент о ее местонахождении ничего неизвестно.

Несовершеннолетнюю ищут правоохранители.

Известно о приметах пропавшей девушки: на вид ей 14-15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, глаза серо-зеленого цвета, русые волосы.

Она была одета в черные брюки, черный топ, кроссовки серого цвета, при себе у нее был белый рюкзак.

В полиции призвали всех, у кого есть любая информация о возможном местонахождении девушки, звонить на номер 102.

Ранее также сообщалось, что в Днепровском районе Киева полицейские посетили шесть кризисных семей, в которых есть дети. Старший инспектор ювенальной превенции Днепровского управления полиции сообщил, что во время рейда полицейские посетили 30-летнюю мать-одиночку, которая воспитывала двух детей: пятилетнего сына и четырехлетнюю дочь. В квартире, в которой жили дети, царила антисанитария, сами дети были грязные и неухоженные. В связи с тем, что бытовые условия семьи угрожали здоровью и жизни детей, представители ювенальной превенции и службы по делам детей решили немедленно изъять детей из семьи. Их доставили в детскую больницу для медицинского ухода и оказания необходимой помощи.

Напомним, в Харькове пропала бывшая медсестра: фото и приметы.

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