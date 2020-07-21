В Подольском районе Киева неизвестные взорвали банкомат и украли деньги

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции и паблик "Киев оперативный".

Так, трое неизвестных среди ночи взорвали и украли деньги из банкомата, который находится возле продуктового магазина на улице Выговского.

В полицию сообщили о взрыве около 01.30. После сообщения о ЧП от местного жителя на место происшествия сразу же прибыли следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинолог со служебной собакой и взрывотехники.

В пресс-службе полиции сообщили, что ими был проведен осмотр места преступления, а также они опросили свидетелей, изъяли и проработали видео с камер наблюдения. По предварительной информации, правонарушители применили газо-воздушную смесь, чтобы взорвать банкомат. Они забрали оттуда кассеты с наличкой и скрылись. В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания. Сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками в результате взрыва, сейчас устанавливается.

По данному факту правоохранители открыли уголовные производства сразу по двум статьям: ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас полиция занимается установлением личностей подрывников.

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