В Подольском районе Киева неизвестные взорвали банкомат и украли деньги
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции и паблик "Киев оперативный".
Так, трое неизвестных среди ночи взорвали и украли деньги из банкомата, который находится возле продуктового магазина на улице Выговского.
В полицию сообщили о взрыве около 01.30. После сообщения о ЧП от местного жителя на место происшествия сразу же прибыли следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинолог со служебной собакой и взрывотехники.
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В пресс-службе полиции сообщили, что ими был проведен осмотр места преступления, а также они опросили свидетелей, изъяли и проработали видео с камер наблюдения. По предварительной информации, правонарушители применили газо-воздушную смесь, чтобы взорвать банкомат. Они забрали оттуда кассеты с наличкой и скрылись. В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания. Сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками в результате взрыва, сейчас устанавливается.
По данному факту правоохранители открыли уголовные производства сразу по двум статьям: ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Сейчас полиция занимается установлением личностей подрывников.
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