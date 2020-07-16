Показали за полгода более 40 млрд гривен дохода

В Киеве зафиксировано 3230 официальных миллионеров

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на УНН.

По данным столичной ГНС, согласно декларациям, поданным с января по июнь текущего года, доходы более миллиона гривен задекларировали 3230 граждан.

Всего они показали порядка 40,4 млрд грн дохода, за что должны уплатить налог на доходы физических лиц в сумме почти 1,2 млрд грн и более 159,8 млн грн военного сбора.

Самым молодым миллионером в Киеве оказался годовалый житель столицы, задекларировавший доход в виде наследства. Также среди декларантов – 92-летний киевлянин.

Самая большая сумма дохода, задекларированная в этом году, составила 7,5 млрд гривен.

Также сообщается, что за минувшие полгода киевляне подали 16132 декларации об имущественном состоянии и доходах с общей суммой дохода более 43,1 млрд грн.

Politeka сообщала, что следственный судья Высшего антикоррупционного суда поддержал ходатайство адвоката Раисы Богатыревой Дмитрия Беляева об отмене ареста имущества.

В списке имущества, которое было под арестом, около десятка икон, золотой слиток весом 2,5 грамма, драгоценные камни, памятные монеты, золотой значок "Партии регионов" весом 1,34 грамма, а также наличные.

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