За сутки в Киеве заразились почти 150 человек

В Киеве за последние сутки зафиксировано 147 новых случаев заболевания китайским вирусом

Об этом во время брифинга проинформировал мэр столицы Виталий Кличко, передает Politeka, ссылаясь на РБК-Украина.

Отмечается, что это – самый большой суточный показатель с начала пандемии. Так, за прошедшие сутки вирус подтвердили у 73 мужчин (от 18 до 85 лет) и 66 женщин (от 18 до 71 года). Кроме того, заболели 5 девочек (от года до 16) лет и 3 мальчика (от 2 до 6 лет).

"В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей", – рассказал Кличко.

За последние сутки от осложнений, вызванных китайским вирусом, скончался один человек. Всего в Киеве зафиксировано 126 летальных случаев от этой инфекции, а общее число подтвержденных случаев заболевания – 6497.

"Самой старшей больной было 95 лет, самой младшей – 25. Больше всего (более 62% лиц) – люди старше 65 лет. Почти 24% больных умерли в возрасте 50-64 года. Около 13% – кому было до 49 лет. Менее 1% - пациенты в возрасте 18-29 лет", – добавил столичный градоначальник.

По его словам, у большинства умерших были хронические заболевания (гипертония, сахарный диабет, ожирение, другие болезни).

Также стало известно, что за минувшие сутки выздоровели 36 человек, а всего с начала эпидемии – излечились 2160 жителей столицы.

Politеka писала, что карантин продлят после 31 июля, правила изменятся: срочное заявление Минздрава и новые сроки.

Харьковщина побила антирекорд по заражению китайским вирусом: пугающие цифры.

"Чем больше заболеет, тем лучше": известный врач высказался о шансах Украины в борьбе вирусом.