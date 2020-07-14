Общественный деятель Андрей Пальчевский с каждым днем увеличивает поддержку среди жителей столицы

Как передает Politeka.net, об этом говорят данные соцопроса, который проводился ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве. Исследование проводили с 13 по 17 мая, и уже тогда у Пальчевского серьезно вырос рейтинг.

Действующего мэра Киева Виталия Кличко, согласно данным опроса, готовы поддержать 23,9% киевлян. А вот за самовыдвиженца Андрея Пальчевского готовы отдать голоса 22,6% опрошенных. На третьем месте с большим отрывом от Пальчевского разместился глава партии "Рідна країна" Николай Томенко с 11,4% поддержки.

Как объяснил глава Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов, разрыв между главными оппонентами Кличко и Пальчевским очень быстро сокращается. За короткий промежуток времени рейтинг Кличко упал на 5%, тогда как поддержка Пальчевского, наоборот, выросла на 5%. Как показывают данные опроса, сейчас разрыв между кандидатами на пост мэра Киева минимальный.

Отмечается, что Пальчевскому удалось нарастить поддержку среди жителей столицы благодаря активной общественной позиции и комментированию актуальных событий в Украине и украинских проблем.

Ранее мы писали, что Андрей Пальчевский раскритиковал Владимира Зеленского за переезд в президентскую резиденцию в Конча-Заспе. Общественный деятель считает, что недопустимо строить себе дворцы, в то время, как большая часть населения Украины живет за чертой бедности.

Напомним, что Пальчевский раскрыл, кто войдет в его команду: "Нет "любых друзив", кумовей и прочих кавээнщиков".

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский заявил: «Верю, что мы можем сделать Украину великой».

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский раскритиковал Верховную Раду: "Только что "Слуги" приняли решение по вынесению последних копеек из наших семей".