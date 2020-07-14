Український громадський діяч Андрій Пальчевський жорстко розкритикував закон про азартні ігри, який ухвалила Верховна Рада

Як передає Politeka.net, свою думку про цей документ Пальчевський висловив у відеозверненні на своїй сторінці в Фейсбук (Щоб подивитися відео – долистайте сторінку до кінця).

«Тільки що з огидою дізнався, що наші народні обранці, так звана «зелена хвиля», вони ж «Слуги», а тепер вороги народу, прийняли рішення про гральний бізнес по винесенню останніх копійок з наших родин», - зазначив Пальчевський.

Громадський діяч зазначив, що, незважаючи на заяви наших керівників, іншої індустрії крім гральних закладів в Україні явно не буде.

«Нам карантин, нам злидні, а їм гральні заклади…Я хочу сказати, що крім огиди в мене, як і у вас, це нічого не викликає. Клянуся, напишу президенту, зателефоную. Пошле мене, так і буде, але це не можна так залишати», - підбив підсумок Пальчевський.

игра в кости . народа..ганьба в Верховном Казино Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 14. Juli 2020

Як відомо, 14 липня Верховна Рада підтримала законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні. Документ підтримали 248 народних депутатів.

Раніше ми писали, що Андрій Пальчевський розкритикував владу за грабіж України.

«Конфуцій говорив: «Коли всі навкруги багатшають і багатшим стаєш ти, цим треба пишатися. Коли всі навкруги бідніють, а ти багатшаєш, цього треба соромитися». А вони ж не соромляться навіть!», - заявив Пальчевський.

Нагадаємо, що «Перемога Пальчевського» впевнено потрапляє в Київраду.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкрив, хто увійде в його команду: "Немає "любих друзів", кумів та інших кавеенщиків".

Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський про новосілля Зеленського: "Як можна в країні, де 90% населення бідні люди, будувати палаци і пишатися цим?".