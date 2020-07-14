Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский жестко раскритиковал закон об азартных играх, который одобрила Верховная Рада

Как передает Politeka.net, свое мнение об этом документе Пальчевский высказал в видеообращении на своей странице в Фейсбук (Чтобы посмотреть видео – долистайте страницу до конца).

«Только что с отвращением узнал, что наши народные избранники, так называемая «зеленая волна», они же «Слуги», а теперь враги народа, приняли решение про игорный бизнес по вынесению последних копеек из наших семей», - отметил Пальчевский.

Общественный деятель отметил, что, несмотря на заявления наших руководителей, другой индустрии кроме игорных заведений в Украине явно не будет.

«Нам карантин, нам нищета, а им игорные заведения…Я хочу сказать, что кроме отвращения у меня, как и у вас, это ничего не вызывает. Клянусь, напишу президенту, позвоню по телефону. Пошлет меня, так и будет, но это дело нельзя так оставлять», - подвел итог Пальчевский.

игра в кости . народа..ганьба в Верховном Казино Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 14. Juli 2020

Как известно, 14 июля Верховная Рада поддержала законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Документ поддержали 248 народных депутатов.

Ранее мы писали, что Андрей Пальчевский раскритиковал власть за грабеж Украины.

«Конфуций говорил: «Когда все кругом богатеют и богатеешь ты, этим надо гордиться. Когда все кругом беднеют, а ты богатеешь, этого надо стесняться». А они ж не стесняются даже!», - заявил Пальчевский.

Напомним, что «Победа Пальчевского» уверенно попадает в Киевсовет.

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл, кто войдет в его команду: "Нет "любых друзив", кумовей и прочих кавээнщиков".

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский о новоселье Зеленского: "Как можно в стране, где 90% населения бедные люди, строить дворцы и гордиться этим?".