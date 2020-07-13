Об этом сообщает "Знай" со ссылкой на телеграмм-канал "Киев власть".

"В пятницу соратник Кличка, персонаж из прямого окружения Ани Старостенко - Игорь Мигович публично атаковал кремлевского политзаключенного и героя Украины Олега Сенцова. За получение гранта от государства на съёмки фильма. Причем сумма по рамкам кинопроизводства маленькая. А по масштабах откатов в Администрации Кличка - вообще смешная", - говорится в сообщении.

Авторы текста утверждают, что атака на Сенцова - это реакция на его отказ стать лицом национальной избирательной кампании партии УДАР.

""Клички" безуспешно пытались переманить народного героя в лавы партии УДАР и сделать его лицом национальной избирательной кампании на местных выборах. А то, что Виталик хочет вернуться в большую политику - не секрет. И наличие отставных "ударовцев" из парламента типа Продан - явное тому доказательство. Но Сенцов выбрал Зе, а точнее Ткаченко. И мягко послал боксеров. Из-за чего, было решено руками вторичных активистов выразить свое "Фе"", - пишет "Киев власть".