В Киеве двое россиян планировали устроить серию тяжких преступлений
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-cлужбу Национальной полиции.
Отмечается, что правоохранители задержали двух граждан РФ, которые планировали совершение тяжких преступлений на территории украинской столицы.
Оперативниками управления стратегических расследований в городе Киеве была получена информация о том, что в столицу Украины прибыли граждане РФ с намерением устроить серию тяжких преступлений в Киеве.
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В полиции сообщили, что задержанные россияне были членами вооруженных формирований, работавших на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах в разных странах мира. Россияне даже получили за свою деятельность государственные награды РФ.
Столичным оперативникам удалось установили автомобиль, на котором передвигались граждане РФ, а также их вероятное место нахождения.
Мужчины были задержаны вчера, 7 июля, в Шевченковском районе Киева.
Сейчас правоохранители готовят материалы для их принудительного выдворения из Украины.
Следует отметить, что накануне спецслужбы РФ похитили украинца в Киеве среди белого дня. Потерпевшим оказался акционер Севастопольского судно-ремонтного завода "Южный" Сергей Ткаченко, а его задержание проходило в самом центре Киева.
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