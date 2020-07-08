В Киеве двое россиян планировали устроить серию тяжких преступлений

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-cлужбу Национальной полиции.

Отмечается, что правоохранители задержали двух граждан РФ, которые планировали совершение тяжких преступлений на территории украинской столицы.

Оперативниками управления стратегических расследований в городе Киеве была получена информация о том, что в столицу Украины прибыли граждане РФ с намерением устроить серию тяжких преступлений в Киеве.

В полиции сообщили, что задержанные россияне были членами вооруженных формирований, работавших на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах в разных странах мира. Россияне даже получили за свою деятельность государственные награды РФ.

Столичным оперативникам удалось установили автомобиль, на котором передвигались граждане РФ, а также их вероятное место нахождения.

Мужчины были задержаны вчера, 7 июля, в Шевченковском районе Киева.

Сейчас правоохранители готовят материалы для их принудительного выдворения из Украины.

Следует отметить, что накануне спецслужбы РФ похитили украинца в Киеве среди белого дня. Потерпевшим оказался акционер Севастопольского судно-ремонтного завода "Южный" Сергей Ткаченко, а его задержание проходило в самом центре Киева.

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