В субботу, 4 июля, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий

Как передает Politeka.net, об этом стало известно с прогноза Украинского гидрометцентра.

Согласно данным, в столице и во всей области ожидаются гроза, град и сильный ветер.

Во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (уровень опасности, желтый). 4-6 июля в Украине, кроме западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении гидрометцентра.



Основные правила при сильных порывах ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу (например, повредить чужие автомобили, или упасть кому-то на голову);

если вы оказались на улице, то нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или природном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт, ведь в случае;

постараться максимально ограничить свое передвижение по городу в непогоду.

Ранее мы сообщали, что в среду, 17 июня, в Киеве прошел сильный дождь с грозой. В результате на улицах города образовались мощные потопы, из-за чего вода просочилась в подъезды и даже в квартиры.

В частности, в доме на Святошино из-за ошибки коммунальщиков вода затекла в квартиры. По информации местных жителей, сотрудники КП установили пластиковое «колено» в металлическую трубу ливнестока и первое ничем не закрепили. В результате ливня "колено" выскочило и вода полилась в дом. Жителям пришлось вычерпывать воду ведрами.

Напомним, лето отступает, погода вновь поиздевается над украинцами: "похолодание, дожди и...".

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