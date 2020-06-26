В Киеве могут опять возобновить карантинные ограничения, в том числе и в работе общественного транспорта

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на очередном своем брифинге 26 июня, передает Politeka.

Причина - рост официального числа заболевающих коронавирусом.



"Многие жители Киева начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Однако вирус не отступил, и если количество зараженных продолжит расти, а число свободных мест в опорных больницах в ближайшие дни существенно снизится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям. В том числе в работе общественного транспорта", - сказал он.

Кличко отметил, что "мы все ближе к такому решению".

"Число жителей Киева, у которых за прошедшие сутки нашли заболевание вирусом, увеличилось на 115 человек. Заболели также и 9 медиков. Один случай стал летальным. Выздоровели за минувшие сутки 17 человек", - добавил мэр города.

Среди заболевших 58 женщин в возрасте от 19-ти до 85-ти лет и девочка, которой 4 года. 49 мужчин в возрасте от 18 до 78-ми лет и семь мальчиков, от 3 до 15 лет.

В больницы Киева госпитализированы 25 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

Больше всего случаев заражения обнаружили в Дарницком районе - 19. В Днепровском и Оболонском - по 18, в Деснянском районе - 15 случаев.

На данный момент в Киеве уже 4724 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего от коронавируса погибли 102 жителя Киева, смогли преодолеть вирус 1490 киевлян.





Добавим, что в Украине установлен новый антирекорд по числу зараженных китайским вирусом. Цифра за сутки преодолела критическую отметку.

Согласно официальной статистике Минздрава, за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 1 109 новых случаев заболевания китайским вирусом. Эта цифра впервые превысила отметку в тысячу человек. Всего в Украине лабораторно подтверждено 41 117 случаев заражения Covid-19. Скончались за сутки 19 человек. При этом 18 299 пациентов за время эпидемии выздоровели.

Напомним, в паникующем Минздраве экстренно обратились к украинцам, больницы переполнены.

Как сообщала Politeka, новый антирекорд по количеству зараженных, Шмыгаль не выдержал: "С понедельника полиция...".

Также Politeka писала, что вторая волна набирает обороты, в Украине побит новый антирекорд: Минздрав раскрыл, к чему готовиться.