Согласно социсследованиям и анонимным опросам в сети, главными фаворитами предвыборной гонки за пост мэра столицы могут стать нынешний руководитель Виталий Кличко и общественный деятель, самовыдвиженец, Андрей Пальчевский

Борьба за кресло мэра обещает быть ожесточенной. Такое мнение озвучил журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Максимум" (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Гордон заявил, что за пару месяцев до выборов "появятся люди", которые спутают Кличко все карты. Журналист предположил, что последний может проиграть.

"В Киеве будет борьба. Борьба нешуточная. Я уверен... вы знаете мое отношение к Виталию Кличко - как человек, как великий боксер - он красавец. Но, что касается его, как мэра, вот здесь будет борьба. И у меня есть ощущение, что Виталий Владимирович может проиграть. Потому что мы увидим за пару месяцев появление нескольких человек, которые все перепутают в борьбе за пост мэра... те, кто надеется на одно течение выборов, а оно будет совершенно другим. Виталию Владимировичу придется тяжело, но он же чемпион... будет бой. Во всяком случае мы это увидим за пару месяцев. Будет весело", - поделился своим прогнозом Гордон.

Напомним, результаты недавнего социологического исследования по поводу доверия к политикам показали, что жители столицы негативно относятся к чиновникам "старой власти". В то же время, в лидерах, котрому больше всего доверяют, оказался Андрей Пальчевский.

Ранее мы сообщали, Пальчевский озвучил несколько требований украинского народа к президенту Владимиру Зеленскому.

"Главное - люди хотят мира. Второе - люди хотят стабильности и профессионализма. Они хотят, чтобы Владимир Зеленский не выступал в качестве этакого задорного ... "вот моя команда, вот наша лодка! Утонула... Ничего, вот сейчас новая лодка... тоже тонет...", - отметил Пальчевский, добавив, что экономические эксперты, которые сейчас у власти, никуда не годятся.

Напомним, Пальчевский обратился к украинцам после диагноза Зеленской: "Не верьте придуркам из МОЗ, они наворуют и разбегутся!"

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский открыл Зеленскому глаза на губительный обман: «Мерзавцы докладывают ему, что…"