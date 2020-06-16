Украинцам нужно быть бдительными

Во вторник, 16 июня, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждения.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Днем 16 июня в Украине, кроме Сумщины, Харьковщины и Луганщины, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В Киеве после вчерашнего ливня, который подтопил ряд столичных улиц, сегодня ожидается гроза и град, объявлен I уровень опасности, желтый.

Синоптики также прогнозируют шквальный ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18 °С, днем ​​26-28 °С.

Такая же погода ожидается и по всему региону.

Раннее сообщалось, что погода в Украине 16 июня продолжит играть на нервах граждан, на улице будет нереально парить из-за надвигающихся дождей с грозами.

«16 июня в Украине кратковременные дожди, грозы, лишь на Сумщине, Харьковщине, Луганщине, ночью и на западе страны без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. Температура ночью 13-18°; днем 23-28°, на северо-востоке и востоке страны до 32°», - говорится в сообщении синоптиков.

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Как сообщили синоптики, осадки прогнозируются всю неделю, кроме одного дня. Также после дождей будет выглядывать солнце.

Во вторник 16 июня ожидается пасмурная погода. После обеда пойдет дождь. Ночью температура воздуха будет +18 +20, днем воздух прогреется до +30.

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