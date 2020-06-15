Больше половины украинцев рискуют оказаться за чертой бедности в результате нынешнего кризиса

Об этом в интервью телеканалу NEWSONE рассказал известный украинский журналист Андрей Пальчевский. Он прокомментировал прогноз международных экспертов, которые предупредили, что половина украинцев окажутся за чертой бедности.

«Я думаю, гораздо больше чем половина будут за чертой бедности. Ждет цунами сегодняшних правителей. Начнется давление. Слава богу, у нас «родюча» земля, правда уже не наша…», - отметил журналист.

Он раскритиковал решения чиновников, которые направлены исключительно на распродажу украинских ресурсов и товаров. По мнению Пальчевского, стране нужна «национальная буржуазия». Он назвал эту систему «чертовой», но подчеркнул, что лучшей системы нет.

Кроме того, журналист подчеркнул, что сейчас украинцам как никогда важно научиться прислушиваться друг к другу.

«У Украины одно будущее. Это центристское движение, Киев – как объединение всех земель. Не Донбасс, не Закарпатье, ни Север, ни Юг, а Киев. У нас должна быть социализированной страна, с большим элементом социализма. Вот эта должна быть идеология. И самое главное – консилиум должен быть политический!», - подчеркнул Пальчевский.

Он также отметил, что не исключает возможности того, что сейчас президенту Владимиру Зеленскому придется «поделиться властью».

«Президент будет вынужден поделиться властью. Пошли разговоры о том, что одним из выходов для президента будет создание двухпалатного парламента, уменьшение роли президента. И я сторонник такого подхода», - заявил Пальчевский.

Напомним, Пальчевский разнес Зеленского из-за людей из "Квартал 95" у власти — пора собирать новую команду.

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл опасность МВФ для Украины: «Хотят превратить в поставщика рабской рабочей силы».

Также Politeka писала, что безнаказанность олигархата достигла предела, Пальчевский вынес вердикт.