Виталий Кличко решил оправдаться за обвинения в нарушении карантина, но при этом опозорился странными выражениями
В понедельник, 15 июня, во время своего брифинга мэр Киева отреагировал на обвинения в нарушении карантина, которые посыпались на него после фотографий, на которых он ужинает поздно вечером в столичном ресторане в компании более 2 человек.
Судя по всему, комментируя эти обвинения столичный мэр достаточно сильно разволновался (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). В результате он не смог выговорить некоторые слова правильно.
Так, вместо слова «після» Кличко произнес «пи**ка», а затем и вовсе смог произнести слово «сенсаційних» только после многочисленных попыток.
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На это тут же обратили внимание в сети, превратив оговорку мэра в новый мем.
Ранее мы писали, что Кличко заметили жители Воздвиженки, когда он ужинал в ресторане "Охота на овец" в компании мужчины и двух девушек после 22:00.
Отмечалось, что в Киеве, как и по всей Украине, действуют карантинные ограничения, согласно которым запрещается работа ресторанов после 22:00, а также нахождение за столиками более 2 человек.
Это далеко не первый случай, когда столичный мэр нарушает карантинные запреты. На прошло неделе его также застукали в одном из элитных столичных ресторанов Avalon без маски.
Комментируя этот инцидент Кличко заметил:
«Я иногда бываю, провожу встречи или ужинаю, на летних террасах ресторанов и кафе. Киевляне меня могут там увидеть, подойти пообщаться».
Напомним, поймали на горячем: Кличко с девушками устроил запретные развлечения в Киеве, скандальные фото.
Как сообщала Politeka, Кличко объяснился после запретного отдыха в Киеве: "Нарушаю ли я?".
Также Politeka писала, что Кличко пригрозил любителям отдохнуть полицией и штрафами: "Не имеете права".