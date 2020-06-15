Виталий Кличко решил оправдаться за обвинения в нарушении карантина, но при этом опозорился странными выражениями

В понедельник, 15 июня, во время своего брифинга мэр Киева отреагировал на обвинения в нарушении карантина, которые посыпались на него после фотографий, на которых он ужинает поздно вечером в столичном ресторане в компании более 2 человек.

Судя по всему, комментируя эти обвинения столичный мэр достаточно сильно разволновался (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). В результате он не смог выговорить некоторые слова правильно.

Так, вместо слова «після» Кличко произнес «пи**ка», а затем и вовсе смог произнести слово «сенсаційних» только после многочисленных попыток.

На это тут же обратили внимание в сети, превратив оговорку мэра в новый мем.

Ранее мы писали, что Кличко заметили жители Воздвиженки, когда он ужинал в ресторане "Охота на овец" в компании мужчины и двух девушек после 22:00.

Отмечалось, что в Киеве, как и по всей Украине, действуют карантинные ограничения, согласно которым запрещается работа ресторанов после 22:00, а также нахождение за столиками более 2 человек.

Это далеко не первый случай, когда столичный мэр нарушает карантинные запреты. На прошло неделе его также застукали в одном из элитных столичных ресторанов Avalon без маски.

Комментируя этот инцидент Кличко заметил:

«Я иногда бываю, провожу встречи или ужинаю, на летних террасах ресторанов и кафе. Киевляне меня могут там увидеть, подойти пообщаться».

Напомним, поймали на горячем: Кличко с девушками устроил запретные развлечения в Киеве, скандальные фото.

Как сообщала Politeka, Кличко объяснился после запретного отдыха в Киеве: "Нарушаю ли я?".

Также Politeka писала, что Кличко пригрозил любителям отдохнуть полицией и штрафами: "Не имеете права".