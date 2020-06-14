Мэра Киева Виталия Кличко снова застукали, как он нарушал карантин
Соответствующее фотографии обнародовал телеграм-канал "Инсайдер UA", передает Politeka.net.
Столичного мэра заметили жители Воздвиженки, когда он ужинал в ресторане "Охота на овец" в компании мужчины и двух девушек после 22:00.
«Вот так нарушал карантин "хватит шастать" Кличко», - отмечается в публикации.
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Казалось бы, что тут такого?
Однако напомним, что в Киеве, как и по всей Украине, действуют карантинные ограничения, согласно которым запрещается работа ресторанов после 22:00, а также нахождение за столиками более 2 человек.
Это далеко не первый случай, когда столичный мэр нарушает карантинные запреты. На прошло неделе его также застукали в одном из элитных столичных ресторанов Avalon без маски.
«Один маленький нюанс. Такая классная компания, столько красивых девушек. Где молодые люди», - спрашивает мэр Киева у компании девушек, которые отмечали день рождения.
Ранее мы сообщали, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, сколько денег удалось собрать благодаря штрафам в столице.
Глава КГГА отчитался о многочисленных нарушениях со стороны водителей во время онлайн-брифинга 1 июня.
По словам Виталия Кличко, за апрель месяц правоохранители выписали киевлянам штрафы на миллионы гривен. Речь идет о неправильной остановке и парковке автомобилей в столице.
Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.
Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.