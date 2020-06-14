Это уже не первый раз

Мэра Киева Виталия Кличко снова застукали, как он нарушал карантин

Соответствующее фотографии обнародовал телеграм-канал "Инсайдер UA", передает Politeka.net.

Столичного мэра заметили жители Воздвиженки, когда он ужинал в ресторане "Охота на овец" в компании мужчины и двух девушек после 22:00.

«Вот так нарушал карантин "хватит шастать" Кличко», - отмечается в публикации.

Казалось бы, что тут такого?

Однако напомним, что в Киеве, как и по всей Украине, действуют карантинные ограничения, согласно которым запрещается работа ресторанов после 22:00, а также нахождение за столиками более 2 человек.

Это далеко не первый случай, когда столичный мэр нарушает карантинные запреты. На прошло неделе его также застукали в одном из элитных столичных ресторанов Avalon без маски.

«Один маленький нюанс. Такая классная компания, столько красивых девушек. Где молодые люди», - спрашивает мэр Киева у компании девушек, которые отмечали день рождения.

Ранее мы сообщали, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, сколько денег удалось собрать благодаря штрафам в столице.

Глава КГГА отчитался о многочисленных нарушениях со стороны водителей во время онлайн-брифинга 1 июня.

По словам Виталия Кличко, за апрель месяц правоохранители выписали киевлянам штрафы на миллионы гривен. Речь идет о неправильной остановке и парковке автомобилей в столице.

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.