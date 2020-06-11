Главного санитарного врача Виктора Ляшко креативно высмеяли после визита в Хмельницкий вместе с президентом Владимиром Зеленским

Как сообщает Politeka.net, креативную задумку в Facebook показал основатель сети кофеен "Coffee in Action" Вадим Грановский.

На опубликованных фото картонные фигуры Виктора Ляшко разместили на столах в заведении на Подоле, как-будто санврач за ними сидит. Есть варианты как с открытым лицом, так и в масках. Таким образом кофейню подготовили к выходу из карантин.

"Готовим кофейню к полноценной работе. Как показал визит президента в кафе в Хмельницком, даже во время карантина можно принимать гостей в помещении, если присутствует главный санитарный врач страны", - отметил автор и добавил, что замглавы Минздрава будет присматривать за каждой чашкой кофе в заведении.

Пользователи социальной сети с юмором восприняли новое амплуа Виктора Ляшко и обсудили его в комментариях:

"Тонкий троллинг)))"; "За троллинг - зачет на 5 баллов!)))"; "Шутка дня)))! Может, если портрет прикладывать к ... разным частям тела, ещё и лечить будет?))"; "Картонное чучело Ляшко по эффективности равноценно антивирусному бейджу, инфа 100%!"; "Ну, нет, я такого соседа по столику не хочу)))"; "Кофе в горло не полезет"; "Очень остроумно)) Антисептик в руку".

Ранее Виктора Ляшко заметили вместе с Владимиром Зеленским в одном из ресторанов города Хмельницкий. Президенту даже выписали штраф за то, что он сидел без маски.

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